Cena elektriny aj plynu zostala medzitýždňovo takmer nezmenená

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Podobne mierny vývoj zaznamenal aj zemný plyn.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (14. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 103,18 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (7. 11.), keď bola cena 103,16 eura/MWh, to predstavuje nárast len o približne 0,02 %. Elektrina sa počas sledovaného týždňa obchodovala v stabilnom pásme bez výraznejších výkyvov, pričom najvyššiu cenu zaznamenala práve v piatok.

Podobne mierny vývoj zaznamenal aj zemný plyn. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 0,2 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (14. 11.) obchodoval za 31,250 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (7. 11.) bola jeho cena 31,201 eura/MWh. Trh s plynom bol počas týždňa taktiež relatívne stabilný, s najvýraznejšiu zmenou na konci sledovaného obdobia.
