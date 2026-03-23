< sekcia Ekonomika
Cena elektriny atakuje minuloročné maximá, plyn opäť výrazne zdražel
Výrazný vývoj zaznamenal aj zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku sa na pražskej burze PXE medzi 13. a 20. marcom zvýšila zo 107,28 eura za megawatthodinu (MWh) na 114,58 eura/MWh. Medzitýždenne tak vzrástla takmer o 7 %. Cena elektriny tak rastie už tretí týždeň po sebe a od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán sa zvýšila o viac ako 22 %. Jej cena sa momentálne pohybuje veľmi blízko minuloročných maxím (114,8 eura/MWh).
Výrazný vývoj zaznamenal aj zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci. Na holandskom virtuálnom obchodnom uzle TTF jeho cena počas minulého týždňa stúpla približne o 18 %, a to z 50,115 eura/MWh na konci 11. týždňa (13. 3.) na 59,255 eura/MWh v piatok (20. 3.). Po krátkodobom poklese ceny v závere 11. týždňa tak došlo k opätovnému výraznejšiemu rastu na úroveň 60 eur/MWh.
