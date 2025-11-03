< sekcia Ekonomika
Cena elektriny klesla o 1,2 %, plyn zlacnel o 3,6 %
Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu dosiahol na konci sledovaného obdobia.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (31. 10.) na pražskej burze PXE úroveň 102,15 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (24. 10.), keď bola cena 103,39 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 1,2 %. Elektrina sa počas sledovaného týždňa vyvíjala stabilne.
Zemný plyn zaznamenal výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 3,6 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (31. 10.) obchodoval za 31,122 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (24. 10.) bola jeho cena 32,295 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu dosiahol na konci sledovaného obdobia.
