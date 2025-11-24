Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena elektriny klesla o 1,4 %, plyn zlacnel výraznejšie o 3,4 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Zemný plyn zaznamenal ešte výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 3,4 %.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (21. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 101,69 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (14. 11.), keď bola cena 103,18 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 1,4 %. Elektrina mala počas sledovaného týždňa prevažne klesajúcu tendenciu a najnižšiu hodnotu dosiahla na jeho konci.

Zemný plyn zaznamenal ešte výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 3,4 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (21. 11.) obchodoval za 30,198 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (14. 11.) bola jeho cena 31,250 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa taktiež prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu zaznamenal rovnako na konci sledovaného obdobia.
