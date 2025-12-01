< sekcia Ekonomika
Cena elektriny mierne klesla, plyn zaznamenal pokles o viac ako 5 %
Zemný plyn zaznamenal v porovnaní s elektrinou výraznejší pokles.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (28. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 101,07 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (21. 11.), keď bola cena 101,69 eura/MWh, to predstavuje pokles o približne 0,6 %. Trh s elektrinou bol počas sledovaného týždňa relatívne stabilný.
Zemný plyn zaznamenal v porovnaní s elektrinou výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v januári sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 5,1 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (28. 11.) obchodoval za 28,817 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (21. 11.) bola jeho cena 30,357 eura/MWh. Cena plynu klesala v priebehu celého týždňa, pričom najnižšiu hodnotu dosiahla na konci sledovaného obdobia.
