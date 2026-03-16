Cena elektriny na burze je najvyššia od júna 2025, plyn zlacnel o 6 %
Výraznejší vývoj zaznamenal zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku sa na pražskej burze PXE medzi 6. a 13. marcom zvýšila zo 106,38 eura za megawatthodinu (MWh) na 107,28 eura/MWh. Medzitýždenne tak vzrástla približne o 1 %. Elektrina sa tak opätovne udržala nad hranicou 100 eur/MWh a jej cena je najvyššia od júna minulého roka.
Výraznejší vývoj zaznamenal zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci. Na holandskom virtuálnom obchodnom uzle TTF jeho cena počas minulého týždňa klesla približne o 6 %, a to z 53,385 eura/MWh na konci 10. týždňa (6. 3.) na 50,115 eura/MWh v piatok (13. 3.). Po predchádzajúcom raste, keď sa cena plynu krátkodobo priblížila k úrovni 65 eur/MWh, tak došlo k čiastočnej stabilizácii trhu okolo hranice 50 eur/MWh.
