Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne o 2,78 %
Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
