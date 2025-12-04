Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne o 2,78 %

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Dano Veselský

Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Cena elektriny pre domácnosti v roku 2026 vzrastie medziročne v priemere o 2,78 %. Náklady domácností na plyn sa zvýšia od 12 do 360 eur podľa odberu. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
