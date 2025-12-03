< sekcia Ekonomika
Vláda: Cena elektriny pre oprávnené domácnosti bude 72,70 eura/MWh
Materiál nariaďuje Slovenským elektrárňam (SE) dodať spolu 5,5 terawatthodiny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za stanovenú cenu.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Oprávnené domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, by mali mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.
Materiál nariaďuje Slovenským elektrárňam (SE) dodať spolu 5,5 terawatthodiny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za stanovenú cenu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má zasa stanoviť celkové skutočné množstvo elektriny dodané zo strany oprávnených dodávateľov elektriny a vykonať finančné zúčtovanie s oprávnenými dodávateľmi elektriny.
Cena silovej elektriny pre oprávnené domácnosti sa tak oproti súčasnosti zvýši o necelú pätinu a domácnosti, ktoré nebudú mať nárok na energopomoc, zaplatia za elektrinu ako komoditu podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu 103,94 eura/MWh. K týmto cenám ešte na faktúrach pribudnú ďalšie distribučné a prevádzkové poplatky a tiež daň z pridanej hodnoty.
„Hlavným cieľom navrhovaného opatrenia je udržanie cenovej hladiny v primeraných hodnotách a zachovanie súčasnej parity kúpnej sily z hľadiska cien elektriny v porovnaní s krajinami EÚ-27,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) v schválenom materiáli.
Rezort hospodárstva stanoví predpokladaný objem koncovej spotreby elektriny pre jednotlivých oprávnených dodávateľov elektriny a tento údaj najneskôr do desať dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí vo VHZ oznámi výrobcovi elektriny, OKTE a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
MH zároveň zverejní zoznam oprávnených dodávateľov elektriny, ktorí budú v roku 2026 vykonávať činnosť dodávky elektriny pre oprávnené energetické domácnosti a určí množstvo elektriny alokované jednotlivým oprávneným dodávateľom ako pomernú časť na úhrnnom množstve elektriny 5,5 TWh, pričom v rovnakej lehote zároveň každému takémuto dodávateľovi oznámi množstvo pre neho alokované.
