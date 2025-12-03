< sekcia Ekonomika
Cena elektriny pre zraniteľných odberateľov sa zníži o 31,24 eura/MWh
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny sa upraví tak, že cena určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rok 2026 sa v každej sadzbe a v každom pásme zníži o 31,24 eura na megawatthodinu (MWh) bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zabrániť negatívnemu nárastu cien elektriny, plynu a tepla dodaného z centrálneho zásobovania teplom pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, plynu a tepla v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien plynu, respektíve elektriny,“ priblížil vo vládnom materiáli rezort hospodárstva.
Maximálna výška sadzby za plyn v roku 2026 sa podľa rezortu hospodárstva určuje rovnako ako pre rok 2025, a to pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn určenej v cenníku dodávateľa plynu účinného k 31. decembru 2022 pre dodávku plynu vybraným zraniteľným odberateľom plynu a koeficientu vo výške 1,15.
MH SR dodalo, že návrhom nariadenia vlády sa na rok 2026 sa ustanovuje zastropovanie cien dodávky elektriny, plynu a tepla pre vybraných zraniteľných odberateľov. Navrhovaný spôsob zastropovania cien, ako aj súvisiaci kompenzačný mechanizmus vychádza z právnej úpravy ustanovenej pre rok 2025.
