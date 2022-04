Cena elektriny s dodávkou v roku 2023 sa držala na rekordných číslach

Bratislava 25. apríla (TASR) – Cena elektriny s dodávkou v roku 2023 sa v závere minulého týždňa držala na rekordných hodnotách cez 200 eur za megawatthodinu (MWh). Pred rokom sa pritom pohybovala na úrovni okolo 60 eur za MWh. Vyplýva to z informácií pražskej energetickej burzy PXE.



Cena elektriny s dodávkou v nasledujúcom roku s krátkodobými korekciami kontinuálne rastie už od leta 2021. Nad 100 eur/MWh sa po prvý raz dostala v novembri minulého roka a 200-eurovú hranicu po prvý raz prekročila 12. apríla. V piatok (22. 4.) uzatvárala burza s cenou elektriny pre Slovensko a dodávkou na budúci rok na úrovni 209,55 eura za MWh.



Pomerne stabilná bola v minulom týždni cena plynu vo virtuálnom obchodnom uzle TTF v Holandsku, keď sa pohybovala pod úrovňou 100 eur/MWh. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je však plyn päťnásobne drahší. Na rekordných 227 eur/MWh plyn vyskočil 7. marca. Ceny tak reagujú na vojnu na Ukrajine a obavy o dodávky ropy či plynu z Ruska.



Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej do západnej Európy pritom pokračujú bez prerušenia, i keď sa v minulom týždni pohybovali pod dlhodobým priemerom na úrovni okolo 40 miliónov kubických metrov (m3) denne. V marci pritekalo na Slovensko denne priemerne 83 miliónov m3 a v prvej polovici apríla to bolo 76 miliónov m3.