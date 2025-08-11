< sekcia Ekonomika
Cena elektriny sa minulý týždeň zmenila mierne, plyn klesol o 4,5 %
Cena zemného plynu s dodaním v septembri sa v medzitýždennom porovnaní znížila o 4,5 %.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (8. 8.) na pražskej burze PXE úroveň 101,02 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu týždňu o približne 1,2 %, keďže cena predošlý piatok (1. 8.) bola na úrovni 102,28 eura/MWh. Elektrická energia mala počas uplynulého týždňa prevažne klesajúcu tendenciu, pričom najnižšiu hodnotu na úrovni 100,86 eura/MWh zaznamenala v stredu (6. 8.). Cena plynu klesla výraznejšie, konkrétne išlo o 4,5-percentnú zmenu.
Cena zemného plynu s dodaním v septembri sa v medzitýždennom porovnaní znížila o 4,5 %. Zemný plyn s dodaním v budúcom mesiaci dosiahol na holandskej burze TTF v piatok (8. 8.) cenu 32,446 eura/MWh, pričom predchádzajúci týždeň sa predával za 33,972 eura/MWh. Vývoj ceny plynu bol podobne ako pri elektrine prevažne klesajúci. Najnižšiu hodnotu zaznamenala komodita v piatok.
