< sekcia Ekonomika
Cena elektriny spadla pod 100 eur/MWh
Ceny energií na burzách sa v minulom týždni menili iba minimálne.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Ceny energií na burzách sa v minulom týždni menili iba minimálne. Elektrina pre Slovensko na pražskej burze PXE zlacnela o 1,8 % a spadla na úroveň 98,35 eura za megawatthodinu, cena zemného plynu s dodaním v marci sa síce zvýšila o 3,2 %, no v porovnaní s februárovými dodávkami je stále takmer o 2 % nižšia.
Marcové dodávky zemného plynu sa v piatok (30. 1.) obchodovali na holandskej burze TTF v cene 39,285 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu piatku (23. 1.) nárast o 3,2 %. V rovnakom termíne sa však predával zemný plyn s dodaním vo februári za 40,1 eura/MWh.
Aktuálne sa tento rok predáva najlacnejší zemný plyn, ktorý má dodávku v júli, a to za 29,915 eura/MWh. Od 2. štvrťroku 2027 obchodníci ponúkajú plyn za cenu 25 - 26 eur/MWh.
Marcové dodávky zemného plynu sa v piatok (30. 1.) obchodovali na holandskej burze TTF v cene 39,285 eura/MWh, čo je oproti predchádzajúcemu piatku (23. 1.) nárast o 3,2 %. V rovnakom termíne sa však predával zemný plyn s dodaním vo februári za 40,1 eura/MWh.
Aktuálne sa tento rok predáva najlacnejší zemný plyn, ktorý má dodávku v júli, a to za 29,915 eura/MWh. Od 2. štvrťroku 2027 obchodníci ponúkajú plyn za cenu 25 - 26 eur/MWh.