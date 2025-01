Cena elektriny v minulom týždni poklesla o 5,7 %, plyn, naopak, rástol

Bratislava 7. januára (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku dosiahla v piatok (3. 1.) na pražskej burze PXE úroveň 106,3 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o 5,7 %, pričom predošlý piatok (27. 12.) bola cena na úrovni 112,72 eura/MWh. Cena zemného plynu s dodaním vo februári sa v medzitýždňovom porovnaní, naopak, zvýšila, v tomto prípade takmer o 3,4 %, pričom podľa odborníka je tento vzostup spôsobený najmä vplyvom počasia.



Zemný plyn s dodaním v budúcom mesiaci sa na holandskej burze TTF predával minulý piatok za 49,622 eura/MWh, pričom predchádzajúci piatok 27. decembra dosiahol sumu 48 eura/MWh. Najvyššiu hodnotu v minulom týždni zaznamenal plyn vo štvrtok (2. 1.), keď jeho cena prekročila hranicu 50 eur/MWh a dostala sa tak na rekordne vysokú úroveň v ročnom porovnaní.



Vyššie ceny plynu začiatkom roka boli podľa analytika spoločnosti JPX Jána Pištu spôsobené najmä predpoveďou chladnejšieho počasia. "Ešte pred sviatkami meteorológovia očakávali teplejší január. Chladnejší začiatok januára však znamenal vyšší dopyt, a tak, logicky, rástli ceny. Toto sa stalo súčasne so zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, čo pôsobilo na ceny viac psychologicky ako fundamentálne. Plynu je totiž dostatok," vysvetlil.



Vplyv na rast ceny plynu mali podľa odborníka taktiež dva nórske výpadky, a to porucha na kompresore v závode skvapalneného zemného plynu (LNG) Hammerfest a výpadok na zariadení Kollsness. Nórske dodávky do Európy sú už stabilizované a na naše územie prúdi takmer 340 miliónov m3 denne, čo je nadpriemerné číslo, doplnil analytik. V tomto týždni predpokladá mierny pokles cien plynu z dôvodu očakávaného oteplenia.



"Druhá polovica januára má byť opäť chladnejšia, takže ceny zasa mierne vzrastú. Sezónne predpovede stále indikujú nadpriemerne teplú zimu, takže neočakávam žiadny prudký rast cien," skonštatoval Pišta.



Zdôraznil, že európsky systém je stále veľmi krehký, pričom Európa podľa neho stále nemá rezervný vankúš plynu, ktorý by mohol byť využitý v prípade väčšieho výpadku. Z toho dôvodu spôsobuje akákoľvek udalosť prudšie cenové pohyby, priblížil analytik. Ten predpokladá, že v budúcnosti vzrastie americká kapacita LNG takmer na dvojnásobok, čo sa by malo predstavovať nový rezervný vankúš pre Európu.