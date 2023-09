Cena elektriny v minulom týždni stagnovala, cena plynu vzrástla

Bratislava 25. septembra (TASR) - Veľkoobchodná cena elektriny na pražskej burze PXE v minulom týždni stagnovala na úrovni okolo 135 eur za megawatthodinu (MWh). Cena zemného plynu pre európsky trh s dodávkou v nasledujúcom mesiaci vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku, naopak, medzitýždňovo stúpla, a to o vyše 13 %.



Cena, od ktorej sa odvíja aj regulovaná cena elektriny vyrátaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sa v rozhodujúcom období 2. a 3. štvrťroku doposiaľ pohybovala najčastejšie v intervale od 126 eur po 160 eur za MWh. Vlani sa v porovnateľnom období cena vyšplhala na hodnoty od 190 eur až do 1000 eur za MWh.



Na rozdiel od elektriny, cena zemného plynu v TTF v Holandsku stúpla na nedeľných (24. 9.) 39,105 eura/MWh, a to z pondelňajších (18. 9.) 34,475 eura/MWh. Zatiaľ sa tak nenaplnili očakávania niektorých analytikov, ktorí vzhľadom na vysokú naplnenosť európskych zásobníkov a teplé počasie predpokladali postupný pokles ceny plynu.