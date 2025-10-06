< sekcia Ekonomika
Cena elektriny vzrástla o 0,2 %, plyn klesol výraznejšie o 5,1 %
Zemný plyn zaznamenal výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 5,1 %.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (3. 10.) na pražskej burze PXE úroveň 103,43 eura za megawatthodinu (MWh). V porovnaní s predchádzajúcim piatkom (26. 9.), keď bola cena 103,20 eura/MWh, to predstavuje mierny nárast o približne 0,2 %. Elektrina sa počas sledovaného týždňa obchodovala relatívne stabilne, s miernym rastovým trendom ku koncu týždňa.
Zemný plyn zaznamenal výraznejší pokles. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní znížila o 5,1 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok obchodoval za 31,438 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým bola jeho cena 33,135 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne klesajúci, pričom najnižšiu hodnotu na úrovni 31,335 eura/MWh dosiahla komodita v stredu (1. 10.).
