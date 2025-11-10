< sekcia Ekonomika
Cena elektriny vzrástla o 1 %, plyn sa mierne zvýšil o 0,3 %
Zemný plyn zaznamenal len mierny rast. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 0,3 %.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (7. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 103,16 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (31. 10.), keď bola cena 102,15 eura/MWh, to predstavuje nárast o približne 1 %. Elektrina sa počas sledovaného týždňa vyvíjala relatívne stabilne a svoju najnižšiu hodnotu dosiahla na konci obdobia.
Zemný plyn zaznamenal len mierny rast. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 0,3 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (7. 11.) obchodoval za 31,201 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (31. 10.) bola jeho cena 31,122 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne stabilný s poklesom ku koncu sledovaného obdobia.
Zemný plyn zaznamenal len mierny rast. Jeho cena s dodaním v decembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 0,3 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (7. 11.) obchodoval za 31,201 eura/MWh, zatiaľ čo týždeň predtým (31. 10.) bola jeho cena 31,122 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol počas týždňa prevažne stabilný s poklesom ku koncu sledovaného obdobia.