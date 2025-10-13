< sekcia Ekonomika
Cena elektriny vzrástla o 1,5 %, plyn zdražel o 2,3 %
Zemný plyn zaznamenal percentuálne vyšší rast. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 2,3 %.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Cena elektrickej energie pre Slovensko dosiahla v piatok (10. 10.) na pražskej burze PXE úroveň 105,00 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu piatku (3. 10.), keď sa obchodovala za 103,43 eura/MWh, to predstavuje nárast o približne 1,5 %. Elektrina mala počas sledovaného týždňa prevažne rastúcu tendenciu, pričom svoju najvyššiu hodnotu dosiahla v pondelok (6. 10.).
Zemný plyn zaznamenal percentuálne vyšší rast. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 2,3 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (10. 10.) obchodoval za 32,170 eura/MWh, pričom týždeň predtým (3. 10.) bola jeho cena 31,438 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol v prvej polovici týždňa rastúci, v strede týždňa začala cena komodity klesať.
Zemný plyn zaznamenal percentuálne vyšší rast. Jeho cena s dodaním v novembri sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšila o 2,3 %. Na holandskej burze TTF sa v piatok (10. 10.) obchodoval za 32,170 eura/MWh, pričom týždeň predtým (3. 10.) bola jeho cena 31,438 eura/MWh. Vývoj cien plynu bol v prvej polovici týždňa rastúci, v strede týždňa začala cena komodity klesať.