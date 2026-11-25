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Cena energií pre domácnosti s energopomocou sa podľa Sakovej nezmení
Saková priblížila, že rozhodujúcim obdobím na prehodnotenie energopomoci, pokiaľ ide o zmeny trvalých pobytov alebo zmeny, ktoré sa týkajú odberných miest, je 27. november.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Ceny plynu ani elektrickej energie sa v budúcom roku pre domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, nezvýšia. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Energopomoc sa má podľa nej dotýkať približne 86 % všetkých domácností.
Vláda na rokovaní schválila Všeobecný hospodársky záujem (VHZ), ktorým uložila Slovenským elektrárňam (SE) dodať pre domácnosti 5,25 terawatthodiny elektriny za cenu 75,3 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti pôvodne predpokladanej cene v podpísanom memorande so SE je tak cena o štyri eurá/MWh nižšia. Vláda zároveň schválila novelu nariadenia o energopomoci a nariadenie, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny, plynu a tepla pre vybraných zraniteľných odberateľov.
„Domácnosti, ktoré dostanú energopomoc, tak sa im nezmení finálna suma za cenu za jednu megawatthodinu oproti roku 2026. Samozrejme, ešte počkáme na finálne cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale podľa našich prepočtov všetky ceny zostávajú na rok 2027 pre domácnosti, ktoré budú dostávať energokompenzácie, rovnaké, ako mali v roku 2026,“ uviedla Saková.
Nemení sa ani výška posudzovaného príjmu domácností pre rozhodnutie o energopomoci. Ten zostáva 1930 eur na prvú dospelú osobu mesačne, 70 % z tejto sumy na každého ďalšieho dospelého člena domácnosti a 50 % z tejto sumy na každé dieťa do 14 rokov. Z pôvodných približne 90 % domácností, ktoré energodotáciu poberali, sa ich počet zarátaním napríklad dividend do posudzovaného príjmu mierne znížil na 86 %.
Saková priblížila, že rozhodujúcim obdobím na prehodnotenie energopomoci, pokiaľ ide o zmeny trvalých pobytov alebo zmeny, ktoré sa týkajú odberných miest, je 27. november. Energošeky, ktoré dostávajú obyvatelia bytových domov napojených na centrálne vykurovanie v prípade zvýšenia cien za dodávku tepla, budú v budúcom roku vyplácané v dvoch termínoch za obdobie od januára do júna a od júla do decembra.
Energopomoc sa v budúcom roku zatiaľ nebude vzťahovať na domácnosti vykurujúce pevnými palivami. Podľa Sakovej rezort pripravuje systém, ktorý by mal tieto domácnosti vyselektovať, určiť ich spotrebu energií a zaradiť do kompenzácie. Zatiaľ však nie je vyriešených viacero problémov, ktoré s touto energopomocou súvisia.
Vláda na rokovaní schválila Všeobecný hospodársky záujem (VHZ), ktorým uložila Slovenským elektrárňam (SE) dodať pre domácnosti 5,25 terawatthodiny elektriny za cenu 75,3 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti pôvodne predpokladanej cene v podpísanom memorande so SE je tak cena o štyri eurá/MWh nižšia. Vláda zároveň schválila novelu nariadenia o energopomoci a nariadenie, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny, plynu a tepla pre vybraných zraniteľných odberateľov.
„Domácnosti, ktoré dostanú energopomoc, tak sa im nezmení finálna suma za cenu za jednu megawatthodinu oproti roku 2026. Samozrejme, ešte počkáme na finálne cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale podľa našich prepočtov všetky ceny zostávajú na rok 2027 pre domácnosti, ktoré budú dostávať energokompenzácie, rovnaké, ako mali v roku 2026,“ uviedla Saková.
Nemení sa ani výška posudzovaného príjmu domácností pre rozhodnutie o energopomoci. Ten zostáva 1930 eur na prvú dospelú osobu mesačne, 70 % z tejto sumy na každého ďalšieho dospelého člena domácnosti a 50 % z tejto sumy na každé dieťa do 14 rokov. Z pôvodných približne 90 % domácností, ktoré energodotáciu poberali, sa ich počet zarátaním napríklad dividend do posudzovaného príjmu mierne znížil na 86 %.
Saková priblížila, že rozhodujúcim obdobím na prehodnotenie energopomoci, pokiaľ ide o zmeny trvalých pobytov alebo zmeny, ktoré sa týkajú odberných miest, je 27. november. Energošeky, ktoré dostávajú obyvatelia bytových domov napojených na centrálne vykurovanie v prípade zvýšenia cien za dodávku tepla, budú v budúcom roku vyplácané v dvoch termínoch za obdobie od januára do júna a od júla do decembra.
Energopomoc sa v budúcom roku zatiaľ nebude vzťahovať na domácnosti vykurujúce pevnými palivami. Podľa Sakovej rezort pripravuje systém, ktorý by mal tieto domácnosti vyselektovať, určiť ich spotrebu energií a zaradiť do kompenzácie. Zatiaľ však nie je vyriešených viacero problémov, ktoré s touto energopomocou súvisia.