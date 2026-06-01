Cena hliníka pre napätie na Blízkom východe stúpla najvyššie za 4 roky
Obchodníci uviedli, že sa zvýšilo ohrozenie dodávok.
Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Cena hliníka sa v pondelok vyšplhala na najvyššiu úroveň za viac ako štyri roky. Obchodníci uviedli, že sa zvýšilo ohrozenie dodávok z Blízkeho východu po tom, ako USA a Irán pokračovali vo vojenských úderoch. Referenčná cena hliníka na Londýnskej burze kovov (LME) v pondelok vzrástla o 0,5 % na 3685 USD (3164,72 eura) za tonu. Na chvíľu však dosiahla úroveň 3707,50 USD, čo je najviac od marca 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Na Blízkom východe sa nachádza 9 % svetovej kapacity zlievarní hliníka. Uzatvorenie Hormuzského prielivu pritom obmedzilo vývoz hliníka z regiónu. Analytici očakávajú tento rok veľký deficit na trhu s hliníkom, pričom niektoré odhady hovoria o deficite väčšom ako 2 milióny ton.
Výrazne v pondelok vzrástla aj cena medi, a to o 1,5 % na 13.840 USD za tonu. Dôvodom je napätá situácia na trhoch mimo USA, keďže americký trh v uplynulom roku absorboval obrovské množstvo medi pre očakávané zavedenie importných ciel. Predpokladá sa, že USA o tom, či uplatnia na meď importné clá, rozhodnú do konca júna. Ceny medi nahor posúvajú aj očakávania, že rast dodávok zo strany ťažobných firiem bude slabý. Rast cien kovov podporuje aj zvyšujúca sa aktivita čínskeho priemyslu.
(1 EUR = 1,1644 USD)
