Cena india vzrástla na najvyššiu úroveň za viac než desaťročie
Cena india, ktoré sa využíva pri výrobe LCD displejov, plazmových televízorov, smartfónov, tabletov, pokročilých polovodičov či solárnych článkov, vzrástla na burze na 500 až 600 USD za kilogram.
Autor TASR
Rotterdam/Peking 9. februára (TASR) - Cena india vzrástla na najvyššiu úroveň za viac než desaťročie, pričom za posledné mesiace sa zvýšila o vyše 50 %. Dôvodom je rastúci dopyt, klesajúca ponuka a špekulatívne aktivity čínskych investorov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje z trhu.
Cena india, ktoré sa využíva pri výrobe LCD displejov, plazmových televízorov, smartfónov, tabletov, pokročilých polovodičov či solárnych článkov, vzrástla na burze v Rotterdame na 500 až 600 USD (približne 424 až 509 eur) za kilogram. Je to najvyššia cena za indium od začiatku roka 2015, pričom od septembra sa jeho cena zvýšila o viac než 55 %. To upriamilo pozornosť na špecializovaný, ale strategicky dôležitý trh, na ktorom dominujú ázijskí producenti.
Podľa troch zdrojov z trhu s kovmi je za vysokým rastom zvýšený dopyt, slabšia ponuka a špekulácie čínskych investorov v očakávaní ďalšieho poklesu ponuky. Tá v poslednom období klesla ako zo strany kľúčových čínskych, tak aj juhokórejských producentov.
Čína sa na celosvetovej produkcii spracovaného india podieľala v roku 2024 približne 70 %. Čo sa týka surového india, podľa údajov čínskych colných úradov, klesol jeho vývoz z Číny iba v decembri minulého roka približne o 23 % na 22,72 tony.
„Obmedzené zásoby surového india predstavujú dlhodobý štrukturálny problém, čo ešte znásobuje fakt, že Čína presadzuje stále prísnejšie environmentálne opatrenia,“ povedala analytička zo spoločnosti Argus Christina Beldová. Indium sa získava ako vedľajší produkt pri spracovaní zinkových rúd.
Šéfka európskej maklérskej spoločnosti Mind Money Julia Chandošková uviedla, že v nasledujúcich rokoch očakáva pokračovanie rastu cien. „Je to kritická surovina, ktorej spotreba neustále rastie, ponuka však s rastom dopytu nedokáže držať krok,“ dodala.
(1 EUR = 1,1794 USD)
