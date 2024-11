Cena kávy Arabica vzrástla na najvyššiu úroveň za takmer polstoročie

Londýn 27. novembra (TASR) - Cena kávy Arabica vzrástla v stredu na najvyššiu úroveň za takmer polstoročie a priblížila sa k historickému maximu tesne nad 3,37 USD za libru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Cena kávy Arabica dosiahla v stredu 3,201 USD (3,04 eura) za libru (453,6 gramu). To je najvyššia cena kávy od roku 1977, v ktorom dosiahla rekord na úrovni 3,375 USD/libra. Pod vytrvale rastúce ceny kávy sa podpísalo dlhotrvajúce sucho v Brazílii, ktorá je najväčším producentom kávy na svete. Obchodníci tak očakávajú ďalší pokles dodávok komodity na svetové trhy, kde už teraz ponuka zaostáva za dopytom.



Analytici dodali, že na cenu kávy Arabica vplývajú aj geopolitické faktory, ako sú napríklad problémy pri preprave tovarov cez Červené more. "Je stále jasnejšie, že táto situácia bude mať výrazný vplyv na spotrebiteľov," povedal pre agentúru AFP John Plassard z finančnej skupiny Mirabaud.



Firmy by mali rokovať o kontraktoch na začiatku budúceho roka a očakáva sa, že mnohé potravinárske spoločnosti, ako je napríklad Nestlé, presunú zvýšené náklady na ceny na spotrebiteľov. Švajčiarsky koncern tento mesiac upozornil, že zvýši ceny kávy a zároveň zredukuje veľkosť kávových vrecúšok.



Celkové ceny kávy na trhu ovplyvňuje aj vývoj cien pri lacnejšej Robuste. Najväčším producentom tejto kávy je Vietnam, pričom aj táto krajina poukázala na extrémne sucho, najhoršie za takmer 10 rokov. Ceny Robusty síce od septembrovej rekordnej úrovne klesli, stále sú však vysoké. Za tonu kávy sa v súčasnosti na burze v Londýne platí približne 5200 USD, zatiaľ čo rekord v polovici septembra predstavoval 5829 USD/tona.



(1 EUR = 1,0531 USD)