Cena kryptomeny ethereum prvýkrát od decembra 2021 prekročila 4700 USD
Cena najstaršej a najrozšírenejšie kryptomeny bitcoin medzitým vzrástla o 1,85 % na 120.391 USD.
Autor TASR
Moskva 13. augusta (TASR) - Cena kryptomeny ethereum v stredu prvýkrát od decembra 2021 prekročila hranicu 4700 amerických dolárov (4049,63 eura). O 11.58 SEČ sa mena predávala po 4712,46 USD, čo znamenalo zhodnotenie o 9,85 % za predchádzajúcich 24 hodín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje obchodnej platformy Binance.
Cena najstaršej a najrozšírenejšie kryptomeny bitcoin medzitým vzrástla o 1,85 % na 120.391 USD. Historický rekord ethereum dosiahlo 10. novembra 2021, keď cena kryptomeny vzrástla na 4868 USD. Podľa údajov portálu Coinmarketcap mal globálny trh s kryptomenami k 13. augustu hodnotu 4,1 bilióna USD. Z toho na bitcoin pripadlo 2,394 bilióna USD (58,4 %) a na ethereum 565 miliárd USD (13,8 %).
(1 EUR = 1,1606 USD)
