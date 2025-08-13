Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena kryptomeny ethereum prvýkrát od decembra 2021 prekročila 4700 USD

Obchodník Edward Curran pracuje na parkete Newyorskej burzy cenných papierov, utorok, 12. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Cena najstaršej a najrozšírenejšie kryptomeny bitcoin medzitým vzrástla o 1,85 % na 120.391 USD.

Moskva 13. augusta (TASR) - Cena kryptomeny ethereum v stredu prvýkrát od decembra 2021 prekročila hranicu 4700 amerických dolárov (4049,63 eura). O 11.58 SEČ sa mena predávala po 4712,46 USD, čo znamenalo zhodnotenie o 9,85 % za predchádzajúcich 24 hodín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na údaje obchodnej platformy Binance.

Cena najstaršej a najrozšírenejšie kryptomeny bitcoin medzitým vzrástla o 1,85 % na 120.391 USD. Historický rekord ethereum dosiahlo 10. novembra 2021, keď cena kryptomeny vzrástla na 4868 USD. Podľa údajov portálu Coinmarketcap mal globálny trh s kryptomenami k 13. augustu hodnotu 4,1 bilióna USD. Z toho na bitcoin pripadlo 2,394 bilióna USD (58,4 %) a na ethereum 565 miliárd USD (13,8 %).

(1 EUR = 1,1606 USD)
