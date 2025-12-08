< sekcia Ekonomika
Cena medi pokračuje v prelamovaní rekordov
Cenu medi podporili aj údaje o čínskom zahraničnom obchode, ktoré pozitívne prekvapili. Export sa v novembri zotavil a prekonal odhady.
Autor TASR
Londýn 8. decembra (TASR) - Cena medi pokračuje v prelamovaní rekordov. Podporila ju správa, že Čína si v budúcom roku za svoju hlavnú ekonomickú prioritu stanovila domáci rast. Ďalším faktorom je hromadenie zásob tohto kovu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Cena medi v pondelok stúpla až o 1,3 % na 11.771 USD (10.108,20 eura) za tonu, čím prekonala rekord z piatka (5. 12.). K najnovšiemu nárastu došlo po tom, ako Peking v pondelok oznámil, že bude pokračovať v proaktívnom fiškálnom prístupe a udrží mierne uvoľnenú menovú politiku, aby podporil rast.
Tieto vyhlásenia Pekingu sú silnejšie, ako očakávali investori, upozornila analytička čínskej maklérskej firmy Cofco Futures Sü Wan-čchiou. Meď bude podľa nej ťažiť „z politickej podpory modernizácie elektrickej siete a zvyšovania výpočtového výkonu“. „Dynamika zostáva veľmi optimistická,“ dodala.
Meď je kľúčovým kovom pre elektrifikáciu a energetickú transformáciu. Jeho cena na londýnskej burze kovov LME tento rok vzrástla o viac ako 30 %. Nový dopyt, ktorého motorom sú dátové centrá a elektromobily, totiž narazil na obmedzenú globálnu ponuku.
Rast cien medi sa v uplynulých týždňoch zrýchlil v dôsledku obáv z hromadenia zásob v USA v očakávaní, že prezident Donald Trump zavedie v budúcom roku clá. To tiež spôsobilo, že ceny termínovaných kontraktov na meď na burze v New Yorku sa dostali nad úroveň na LME.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Cenu medi podporili aj údaje o čínskom zahraničnom obchode, ktoré pozitívne prekvapili. Export sa v novembri zotavil a prekonal odhady.
