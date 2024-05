New York 15. mája (TASR) - Cena medi pokračuje v prudkom raste, keď si tento rok polepšila už o štvrtinu. Termínovaný kontrakt na meď sa uprostred týždňa dostal nad 5 USD (4,63 eura) za libru (0,4536 kg). Dopyt po tomto kove je totiž vysoký z dôvodu rýchleho budovania dátových centier a pokračujúcej elektrifikácie svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Májový kontrakt si pripísal viac než 2 % a dostal sa na 5,0535 USD za libru. Júnový kontrakt stúpol o 1,34 % na 4,9770 USD za libru. Cena medi od začiatku roka už vyskočila o viac ako 25 %.



Dopyt po medi sa vo všeobecnosti považuje za ukazovateľ zdravia ekonomiky, pričom meď je kľúčová aj pre zelenú transformáciu energetiky. Je dôležitá pri výrobe elektrických vozidiel, rozvodných sietí a veterných turbín.



Podľa prognózy Bank of America sa dopyt po medi v oblasti elektromobilov a dopravnom sektore v tomto roku zvýši približne o 5 %.



Meď je takisto rozhodujúcim materiálom pre káble používané v dátových centrách. Rozmach umelej inteligencie podporuje ich rýchle budovanie, a tým aj dopyt po medi.



"Keďže dopyt po elektrických vozidlách síce stále rastie, ale pomalším tempom, pozornosť sa teraz presunula na meď, ktorá je potrebná pri budovaní dátových centier," uviedli analytici Bank of America.



(1 EUR = 1,0796 USD)