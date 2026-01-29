Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena medi prudko rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Na londýnskej burze kovov LME vyskočila o 7,9 % na rekordných 14.125 USD (11.796,39 eura) za tonu.

Londýn 29. januára (TASR) - Cena medi vo štvrtok vzrástla najprudšie za 16 rokov. Na londýnskej burze kovov LME vyskočila o 7,9 % na rekordných 14.125 USD (11.796,39 eura) za tonu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Rast podporila pokračujúca vlna špekulatívnych nákupov v Číne, ktoré od začiatku roka výrazne rozhýbali trh s kovmi. Investori masívne nakupujú základné kovy na šanghajskej burze Shanghai Futures Exchange (SHFE). Očakávajú totiž rýchlejší rast ekonomiky USA a zvýšenie investícií do dátových centier, robotiky a energetickej infraštruktúry. To tlačí ceny nahor na globálnych trhoch.

„Toto všetko poháňa špekulatívny kapitál,“ uviedol analytik spoločnosti Xiamen C&D Inc Yan Weijun. „S najväčšou pravdepodobnosťou ide o čínske peniaze, keďže rast cien prichádza počas ázijských hodín.“

Komodity zažívajú turbulentné týždne. Ich ceny podporuje oslabenie amerického dolára, nárast dopytu po reálnych fyzických aktívach a zvýšené geopolitické napätie v dôsledku asertívnejšej zahraničnej politiky administratívy prezidenta Donalda Trumpa. K rastu cien prispeli aj špekulácie, že budúci šéf americkej centrálnej banky (Fed) bude presadzovať uvoľnenejšiu menovú politiku než Jerome Powell.

(1 EUR = 1,1974 USD)
.

