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Cena mlieka na Slovensku opäť rastie
Medziročne nakúpili spracovatelia v septembri 2026 surového kravského mlieka o 9,8 % viac.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v septembri 2026 medzimesačne stúpla o 4,7 % na úroveň 39,08 eura/100 kg. V porovnaní s augustom 2025 bola priemerná nákupná cena mlieka v septembri tohto roka nižšia o 21,5 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v septembri 2026 medzimesačne posilnila o 4,8 %. Nákupná cena mlieka 1. triedy v mesiaci september dosiahla úroveň 38,50 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka 35,06 eura/100 kg. Medziročne klesla nákupná cena mlieka Q. triedy kvality, a to o 21,3 %.
V septembri 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 70.359 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 3,8 % menej ako v auguste tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 5,3 % menej, spolu 53.092 ton. V septembri nakúpené množstvo mlieka 1. triedy od producentov predstavuje 16.669 ton a mlieka neštandard 598 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v septembri 2026 surového kravského mlieka o 9,8 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 10,4 %. Na septembrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 75,5 %, mlieko 1. triedy 23,7 % a mlieko neštandard 0,8 %.
Cena mlieka Q. triedy v septembri 2026 medzimesačne posilnila o 4,8 %. Nákupná cena mlieka 1. triedy v mesiaci september dosiahla úroveň 38,50 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka 35,06 eura/100 kg. Medziročne klesla nákupná cena mlieka Q. triedy kvality, a to o 21,3 %.
V septembri 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 70.359 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 3,8 % menej ako v auguste tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 5,3 % menej, spolu 53.092 ton. V septembri nakúpené množstvo mlieka 1. triedy od producentov predstavuje 16.669 ton a mlieka neštandard 598 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v septembri 2026 surového kravského mlieka o 9,8 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 10,4 %. Na septembrovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 75,5 %, mlieko 1. triedy 23,7 % a mlieko neštandard 0,8 %.