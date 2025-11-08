< sekcia Ekonomika
Cena mlieka sa v auguste v SR zvýšila o 0,4 % na 49,68 eura/100 kg
Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v auguste tohto roka 13.995 ton a neštandardného mlieka 718 ton.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v auguste 2025 v SR medzimesačne zvýšila o 0,4 % na úroveň 49,68 eura/100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v auguste vyššia o 18,7 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska.
Cena mlieka Q. triedy v auguste 2025 medzimesačne posilnila o 0,2 % na úroveň 49,88 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v auguste tohto roka na úrovni 49,45 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 40,56 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila, a to o 18,6 %.
V auguste 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.370 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 0,4 % menej ako v auguste 2024. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 3,2 % viac, spolu 51.657 ton. Medziročne nakúpili spracovatelia v auguste 2025 surového kravského mlieka o 0,2 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 21,7 %.
Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v auguste tohto roka 13.995 ton a neštandardného mlieka 718 ton. Na augustovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 77,8 %, mlieko 1. triedy 21,1 % a neštandardné mlieko 1,1 %.
Cena mlieka Q. triedy v auguste 2025 medzimesačne posilnila o 0,2 % na úroveň 49,88 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy bola v auguste tohto roka na úrovni 49,45 eura/100 kg a cena neštandardného mlieka dosiahla hodnotu 40,56 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne zvýšila, a to o 18,6 %.
V auguste 2025 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 66.370 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 0,4 % menej ako v auguste 2024. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 3,2 % viac, spolu 51.657 ton. Medziročne nakúpili spracovatelia v auguste 2025 surového kravského mlieka o 0,2 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím 2024 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 21,7 %.
Celkové množstvo nakúpeného mlieka 1. triedy kvality bolo v auguste tohto roka 13.995 ton a neštandardného mlieka 718 ton. Na augustovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 77,8 %, mlieko 1. triedy 21,1 % a neštandardné mlieko 1,1 %.