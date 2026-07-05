< sekcia Ekonomika
Cena mlieka v máji 2026 klesla o 1,9 % na úroveň 36,90 eura/100 kg
Cena mlieka Q. triedy v máji 2026 medzimesačne oslabila o 1,8 %. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 24,4 %.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v máji 2026 klesla o 1,9 % na úroveň 36,90 eura/100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v máji tohto roka nižšia o 24,3 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v máji 2026 medzimesačne oslabila o 1,8 %. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 24,4 %.
V máji 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 78.306 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 2,4 % viac ako v apríli tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,5 % viac, spolu 63.620 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v máji 2026 surového kravského mlieka o 24,3 % menej. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 9 %. Na aprílovom nákupe malo mlieko Q. triedy 81,3-percentný podiel.
Cena mlieka Q. triedy v máji 2026 medzimesačne oslabila o 1,8 %. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila o 24,4 %.
V máji 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 78.306 ton surového kravského mlieka, čo bolo o 2,4 % viac ako v apríli tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,5 % viac, spolu 63.620 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v máji 2026 surového kravského mlieka o 24,3 % menej. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 9 %. Na aprílovom nákupe malo mlieko Q. triedy 81,3-percentný podiel.