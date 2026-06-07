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Cena mlieka v SR v apríli 2026 klesla o 3,4 % na 37,61 eura/100 kg
Medziročne nakúpili spracovatelia v apríli 2026 surového kravského mlieka o 11,3 % viac.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v apríli 2026 medzimesačne klesla o 3,4 % na úroveň 37,61 eura/100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v apríli tohto roka nižšia až o 22,1 %. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).
Cena mlieka Q. triedy v apríli 2026 tiež medzimesačne oslabila, a to o 3,3 %, na úroveň 37,56 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila až o 22,3 %.
V apríli 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 76.451 ton surového kravského mlieka, čo bolo takmer rovnaké množstvo ako v marci tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,7 % menej, spolu 63.333 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v apríli 2026 surového kravského mlieka o 11,3 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 10,4 %. Na marcovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 82,8 %.
Cena mlieka Q. triedy v apríli 2026 tiež medzimesačne oslabila, a to o 3,3 %, na úroveň 37,56 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka Q. triedy kvality sa medziročne znížila až o 22,3 %.
V apríli 2026 nakúpili spracovatelia od producentov spolu 76.451 ton surového kravského mlieka, čo bolo takmer rovnaké množstvo ako v marci tohto roka. Mlieka Q. triedy sa nakúpilo medzimesačne o 0,7 % menej, spolu 63.333 ton.
Medziročne nakúpili spracovatelia v apríli 2026 surového kravského mlieka o 11,3 % viac. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025 sa nákup mlieka Q. triedy zvýšil o 10,4 %. Na marcovom nákupe sa mlieko Q. triedy podieľalo 82,8 %.