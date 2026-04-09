Cena nafty pre zahraničné vozidlá sa zníži na 2,003 eur za liter

Bratislava 9. apríla (TASR) - Osobitná cena nafty platná na Slovensku pre vozidlá registrované v zahraničí sa od piatkovej (10. 4.) polnoci zníži na 2,003 eur za liter paliva. Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk. Uplynulý týždeň platila regulovaná cena 2,063 eura/liter.
Osobitná cena nafty platí na Slovensku od 23. marca ako súčasť opatrení v stave ropnej núdze, o ktorom rozhodla vláda. Kabinet v stredu (8. 4.) schválil novelu príslušného nariadenia, zo Slovenska sa tak od piatka (10. 4.) bude môcť opäť exportovať motorová nafta. Ostatné obmedzenia, ako napríklad možnosť načerpať naftu do prenosnej nádoby v maximálnom objeme desať litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá, zostávajú v platnosti.
Nová osobitná cena nafty sa podľa MF vzťahuje výlučne na vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Je určená na základe priemeru cien v Česku, Poľsku a Rakúsku. Údaje o cenách v jednotlivých krajinách zverejňuje Európska komisia (EK) každý týždeň vo štvrtok a výpočet vychádza z týchto štatistických dát. Osobitná cena sa nevzťahuje na takzvanú prémiovú naftu.
Ako ďalej informoval rezort financií, podľa aktualizovaných údajov EK stojí nafta v Poľsku 1,803 eur/liter, v Českej republike je na úrovni 1,977 eura/liter a v Rakúsku dosahuje 2,228 eura/liter. S cenou nafty pre domácich spotrebiteľov vo výške 1,751 eura na liter je Slovensko stále najlacnejšie spomedzi porovnávaných štátov, zdôraznilo ministerstvo.
„Vláda SR prijala nariadenie z dôvodu ochrany domáceho trhu a občanov Slovenskej republiky. Vzhľadom na aktuálny vývoj a stabilizovanie situácie na domácom trhu s ropnými výrobkami vláda zrušila obmedzenie vývozu nafty mimo územia Slovenska. Ostatné opatrenia, čiže dvojaké ceny nafty a limit na tankovanie na jednu nádrž, zostávajú aj naďalej v platnosti,“ doplnilo MF.
