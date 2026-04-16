Cena nafty pre zahraničné vozidlá sa zníži na 1,905 eur za liter
Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. apríla (TASR) - Osobitná cena nafty platná na Slovensku pre vozidlá registrované v zahraničí sa od piatka (17. 4.) opäť zníži, a to na 1,905 eura za liter paliva. Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk. Uplynulý týždeň platila regulovaná cena 2,003 eura/liter.
Vláda v stredu (15. 4.) schválila zmenu nariadenia o opatreniach na obmedzenie spotreby motorovej nafty v čase stavu ropnej núdze. Od piatka tak už nebude platiť limit 400 eur na čerpanie nafty do nádrží automobilov. V platnosti na ďalších 30 dní však ostáva obmedzenie na čerpanie nafty do prenosných nádob v objeme maximálne desať litrov, ako aj osobitná cenotvorba motorovej nafty na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky.
Obmedzenia tankovania nafty a dvojaké ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov vláda pôvodne schválila 18. marca. Európska komisia (EK) ich krátko na to označila za porušenie práva EÚ.
Osobitná cena nafty pre vozidlá registrované mimo územia SR vychádza z priemeru cien v Českej republike, Poľsku a Rakúsku podľa aktualizovaných údajov, ktoré každý týždeň zverejňuje Európska komisia (EK). Nevzťahuje sa na takzvanú prémiovú naftu, ktorej ceny, rovnako ako ceny ostatných palív, sú určované obvyklou cenotvorbou zo strany čerpacích staníc, pripomenulo MF.
„Podľa aktualizovaných údajov EK stojí nafta v Poľsku 1,769 eura za liter, v Českej republike je na úrovni 1,869 eura za liter, v Rakúsku dosahuje 2,075 eura za liter. S cenou nafty pre domácich spotrebiteľov vo výške 1,750 eura za liter zostáva Slovensko stále najlacnejšie spomedzi porovnávaných štátov,“ vyčíslilo ministerstvo.
