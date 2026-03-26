Cena nafty pre zahraničných vodičov sa zvyšuje na 2,012 eur za liter
Vyplýva to z vyhlášky, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. marca (TASR) - Osobitná cena nafty, ktorá bude od piatkovej (27. 3.) polnoci platiť pre vodičov zo zahraničia, bude 2,012 eur za liter paliva. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Od pondelka (23. 3.) platila osobitná cena 1,826 eura za liter.
„Nová osobitná cena nafty platí výlučne pre vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Je určená na základe priemeru cien nafty v Česku, Poľsku a Rakúsku. Údaje o cenách v jednotlivých krajinách sú zo strany Európskej komisie (EK) zverejňované každý týždeň vo štvrtok a výpočet osobitnej ceny vychádza práve z týchto štatistických dát,“ priblížil rezort financií.
Vyčíslil, že cena motorovej nafty na Slovensku pre domácich vodičov je podľa údajov EK štvrtá najnižšia v celej Európskej únii (EÚ) a dosahuje priemer 1,573 eur/liter. Ministerstvo zároveň upozornilo na dynamiku rastu cien pohonných látok v iných krajinách EÚ. Za týždeň sa cena nafty zvýšila napríklad v Česku o 19 centov a v Poľsku o 21 centov za liter. Česká republika a Poľsko tak už atakujú hranicu 2 eurá a v Rakúsku sa cena vyšplhala na 2,109 eur/liter.
„Slovensko zatiaľ výraznému tlaku na rast cien odoláva, a to najmä vďaka opatreniam vlády,“ vyhlásil rezort financií s tým, že vláda cenovou reguláciou reaguje na aktuálnu situáciu a chráni domáci trh s palivami.
Ministerstvo tiež pripomenulo, že osobitná cena pre zahraničných vodičov sa nevzťahuje na takzvanú prémiovú naftu. Ceny takýchto palív sú určovaná zo strany čerpacích staníc obvyklou cenotvorbou.
