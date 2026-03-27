Cena nafty sa v 12. týždni nadpriemerne zvýšila
Základná nafta dosiahla najvyššiu cenu za dva roky (od marca 2024), prémiové druhy nafty za rok (od marca 2025).
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 12. týždňa opakovane stúpli, nafta nadpriemerným a benzíny podpriemerným tempom. Cena bežnej nafty medzitýždňovo vzrástla o štyri centy za liter, jej prémiové druhy o tri centy za liter. Nárast cien benzínov bol len na úrovni desatín centa za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Základná nafta dosiahla najvyššiu cenu za dva roky (od marca 2024), prémiové druhy nafty za rok (od marca 2025). Motoristi platili za bežný aj prémiové benzíny najvyššie ceny za posledné štyri mesiace (od novembra 2025).
Motorová nafta sa predávala za 1,573 eura za liter, prémiové nafty v priemere za 1,737 eura za liter. Cena klasického benzínu 95 stúpla o 0,7 centa na 1,531 eura za liter a cena prémiových benzínov o 0,3 centa na úroveň 1,720 eura za liter. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách palív dosahuje plus mínus 1,5 centa za liter paliva.
Aktuálne ceny pohonných látok ostali druhý týždeň nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 1,7 %, prémiové benzíny o 0,4 %, nafta o 6,3 % a prémiová nafta o 3 %.
Plyny v druhej polovici marca 2026 zaznamenali viditeľný cenový nárast. Cena CNG (stlačený zemný plyn) bola na úrovni 1,798 eura za kilogram (+5,1 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,568 eura za kilogram (+3,2 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa medzitýždňovo nepatrne zvýšila na 0,683 eura za liter (+0,2 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 8,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 11,6 %, LNG o 11,7 %.
