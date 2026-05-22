< sekcia Ekonomika
Cena nafty v 20. týždni klesla, benzín naopak zdražel
Spotrebitelia za liter nafty platili 1,71 eura za liter a za prémiové druhy 1,91 eura za liter. Aktuálne ceny nafty boli najnižšie za takmer dva mesiace.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Priemerná cena nafty sa v 20. týždni znížila nadpriemerným tempom už druhý týždeň za sebou, keď štandardná motorová nafta zlacnela o šesť centov za liter a cena prémiovej nafty klesla o 5,1 centa. Cena 95-oktánového benzínu sa však tretí týždeň približovala k hodnote 1,80 eura za liter, keď medzitýždňovo vzrástla o 0,8 centa. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia za liter nafty platili 1,71 eura za liter a za prémiové druhy 1,91 eura za liter. Aktuálne ceny nafty boli najnižšie za takmer dva mesiace. Priemerné ceny obyčajného benzínu sa naďalej pohybovali na úrovni 3,5-ročného maxima. Priemerná cena 95-oktánového benzínu bola počas 20. týždňa 1,776 eura za liter, keď oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla o 0,8 centa, 98-oktánový benzín sa predával za 1,968 eura za liter po medzitýždňovom náraste o 0,7 centa.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali nad vlaňajšími hodnotami, a to 95-oktánový benzín o 18,9 %, prémiové benzíny o 16,4 %, nafta o 23,2 % a prémiová nafta o 20,4 %. Aktuálna cena motorovej nafty bola počas 20. týždňa na Slovensku po Maďarsku druhá najvyššia z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), keď v Poľsku sa nafta predávala za 1,576 eura a v Česku za 1,673 eura. Cena benzínu bola na Slovensku podľa údajov zverejnených ŠÚ najvyššia z krajín V4. Obe palivá však boli na Slovensku lacnejšie ako priemer EÚ.
Ceny plynov sa počas mája znížili s jednou výnimkou. Skvapalnený zemný plyn (LNG) stál zvýšených 1,833 eura za kilogram (+ 0,6 centa). Ostatné plyny medzitýždňovo zlacneli, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,882 eura za liter (- 2,4 centa) a cena stlačeného zemného plynu (CNG) bola na úrovni 1,948 eura za kilogram (- 0,1 centa).
Cena alternatívneho plynu bioLNG sa medzitýždňovo nezmenila, predával sa za 1,994 eura za kilogram. Ekologické palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) stálo znížených 2,612 eura za liter (- 1,3 centa). Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LPG vyššia o 25,8 %, CNG o 17,3 %, LNG o 13,6 % a alternatívneho plynu bioLNG o 6,3 %.
Spotrebitelia za liter nafty platili 1,71 eura za liter a za prémiové druhy 1,91 eura za liter. Aktuálne ceny nafty boli najnižšie za takmer dva mesiace. Priemerné ceny obyčajného benzínu sa naďalej pohybovali na úrovni 3,5-ročného maxima. Priemerná cena 95-oktánového benzínu bola počas 20. týždňa 1,776 eura za liter, keď oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla o 0,8 centa, 98-oktánový benzín sa predával za 1,968 eura za liter po medzitýždňovom náraste o 0,7 centa.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali nad vlaňajšími hodnotami, a to 95-oktánový benzín o 18,9 %, prémiové benzíny o 16,4 %, nafta o 23,2 % a prémiová nafta o 20,4 %. Aktuálna cena motorovej nafty bola počas 20. týždňa na Slovensku po Maďarsku druhá najvyššia z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), keď v Poľsku sa nafta predávala za 1,576 eura a v Česku za 1,673 eura. Cena benzínu bola na Slovensku podľa údajov zverejnených ŠÚ najvyššia z krajín V4. Obe palivá však boli na Slovensku lacnejšie ako priemer EÚ.
Ceny plynov sa počas mája znížili s jednou výnimkou. Skvapalnený zemný plyn (LNG) stál zvýšených 1,833 eura za kilogram (+ 0,6 centa). Ostatné plyny medzitýždňovo zlacneli, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,882 eura za liter (- 2,4 centa) a cena stlačeného zemného plynu (CNG) bola na úrovni 1,948 eura za kilogram (- 0,1 centa).
Cena alternatívneho plynu bioLNG sa medzitýždňovo nezmenila, predával sa za 1,994 eura za kilogram. Ekologické palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) stálo znížených 2,612 eura za liter (- 1,3 centa). Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LPG vyššia o 25,8 %, CNG o 17,3 %, LNG o 13,6 % a alternatívneho plynu bioLNG o 6,3 %.