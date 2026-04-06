Cena nafty v Nemecku láme rekordy, dosiahla takmer 2,49 eura/liter
Berlín 6. apríla (TASR) - Cena nafty na čerpacích staniciach v Nemecku pokračuje v lámaní rekordov. Na Veľkonočnú nedeľu (5. 4.) sa oproti predchádzajúcemu dňu zvýšila o 1,5 centu na v priemere 2,44 eura za liter a v pondelok sa posunula na nový rekord 2,487 eura/liter. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na údaje Zväzu nemeckých motoristov ADAC.
Rastie aj cena benzínu Super E10. V nedeľu sa zvýšila o 0,7 centu na v priemere 2,191 eura/liter. V pondelok vzrástla na 2,235 eura za liter. ADAC označil toto zvyšovanie cien za prehnané.
V reakcii na vojnu na Blízkom východe, ktorá je výsledkom útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, začali čerpacie stanice v Nemecku výrazne zvyšovať ceny pohonných látok, a to niekoľkokrát za deň. Vláda preto minulý týždeň rozhodla, že od 1. apríla sa ceny na čerpacích staniciach môžu zvyšovať iba raz denne. Čerpacie stanice to dodržiavajú a od 1. apríla vždy napoludnie ceny zdvihli.
Na porovnanie, pred týždňom 30. marca predstavovala priemerná cena nafty v Nemecku 2,295 eura za liter. Cena benzínu E10 predstavovala 2,087 eura/liter.
Útok Izraela a USA na Irán viedol k tomu, že Teherán zablokoval kľúčový Hormuzský prieliv, čo skomplikovalo dodávky ropy, plynu, hnojív a ďalších komodít na svetové trhy. To sa odrazilo na prudkom raste cien ropy, pričom cena Brentu s dodávkou v júni vzrástla počas pondelkového obchodovania nad 111 USD (96,31 eura) za barel (159 litrov) a oproti začiatku roka sa tak zvýšila zhruba o 40 USD. Neskôr sa skorigovala a okolo 15.30 h SELČ dosahovala 109,25 USD/barel.
(1 EUR = 1,1525 USD)
