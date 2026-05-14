Cena nafty v SR začiatkom týždňa klesla, vo V4 je stále najdrahšia
Najlacnejšie z okolitých krajín tankujú motoristi v Poľsku (benzín 1,49 eura/l, nafta 1,62 eura/l), Maďarsku (benzín 1,68 eura/l, nafta 1,75 eura/l) a Česku (benzín 1,75 eura/l, nafta 1,75 eura/l).
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Ceny pohonných látok v pondelok (11. 5.) klesli, stále sú však vyššie ako v Poľsku, Česku a Maďarsku. Podľa údajov Eurostatu Slováci začiatkom týždňa tankovali naftu za 1,77 eura za liter, čo je o osem centov menej ako pred týždňom. Benzín zlacnel o jeden cent na 1,76 eura za liter. Upozornil na to ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
„Za poklesom stojí stabilizácia situácie na ropných trhoch v súvislosti s vyjednávaniami okolo iránskeho konfliktu. Ropa Brent sa naďalej obchoduje nad hranicou 100 dolárov za barel (159 litrov) - aktuálne na úrovni 106 dolárov (90,48 eura). Napriek prebiehajúcim rokovaniam zostáva situácia v Hormuzskom prielive vypätá a v dohľadnom čase nie je možné očakávať výrazné zlepšenie,“ uviedol Kindl.
Najlacnejšie z okolitých krajín tankujú motoristi v Poľsku (benzín 1,49 eura/l, nafta 1,62 eura/l), Maďarsku (benzín 1,68 eura/l, nafta 1,75 eura/l) a Česku (benzín 1,75 eura/l, nafta 1,75 eura/l). V Rakúsku, naopak, zaplatia 1,80 eura za liter benzínu a 1,91 eura za liter nafty.
Podľa údajov štatistického úradu sa tento mesiac medziročná inflácia zvýšila na 3,9 %. Ak by sa vysoké ceny ropy udržali na súčasných úrovniach, podľa Kindla by to prinieslo negatívne ekonomické dôsledky.
(1 EUR = 1,1715 USD)
