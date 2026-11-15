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Cena nafty v USA prvýkrát za dva mesiace klesla pod 6 USD za galón
Sezónne faktory a pokles cien ropy, s ktorými sú ceny nafty úzko spojené, teraz pomáhajú znižovať ceny.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Priemerná cena nafty v Spojených štátoch amerických klesla prvýkrát za posledné dva mesiace pod hranicu šesť dolárov za galón (3,78 litra). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena za galón nafty dosiahla v sobotu (14. 11) 5,99 USD (5,42 eura) za galón, oznámila spoločnosť GasBuddy, ktorá monitoruje ceny pohonných látok. Podľa skorších údajov spoločnosti cena nafty 10. septembra prvýkrát v histórii USA prekročila hranicu 6 USD za galón.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaviedla viacero opatrení zameraných na zníženie nákladov vrátane zmiernenia sankcií na ruské palivo a podporného programu v hodnote 8 miliárd USD s cieľom pomôcť poľnohospodárom kompenzovať vyššie náklady na palivo počas jesennej žatvy. Tieto opatrenia však priniesli len obmedzenú úľavu, keďže na trhu naďalej dominovali obavy o dodávky spôsobené vojnou s Iránom.
Sezónne faktory a pokles cien ropy, s ktorými sú ceny nafty úzko spojené, teraz pomáhajú znižovať ceny. Ceny kontraktov na dodávku ropy Brent za posledné dva týždne klesli o približne 18,5 %.
Dopyt sa zvyčajne na jeseň znižuje, keďže ľudia menej jazdia, hurikánová sezóna sa končí a riziko narušenia prevádzky rafinérií na pobreží Mexického zálivu ustupuje, priblížil Patrick De Haan, analytik spoločnosti GasBuddy. Údržbárske práce na rafinériách sú tiež v značnej miere dokončené, čo umožňuje obnovenie produkcie, dodal.
(1 EUR = 1,1052 USD)
Cena za galón nafty dosiahla v sobotu (14. 11) 5,99 USD (5,42 eura) za galón, oznámila spoločnosť GasBuddy, ktorá monitoruje ceny pohonných látok. Podľa skorších údajov spoločnosti cena nafty 10. septembra prvýkrát v histórii USA prekročila hranicu 6 USD za galón.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaviedla viacero opatrení zameraných na zníženie nákladov vrátane zmiernenia sankcií na ruské palivo a podporného programu v hodnote 8 miliárd USD s cieľom pomôcť poľnohospodárom kompenzovať vyššie náklady na palivo počas jesennej žatvy. Tieto opatrenia však priniesli len obmedzenú úľavu, keďže na trhu naďalej dominovali obavy o dodávky spôsobené vojnou s Iránom.
Sezónne faktory a pokles cien ropy, s ktorými sú ceny nafty úzko spojené, teraz pomáhajú znižovať ceny. Ceny kontraktov na dodávku ropy Brent za posledné dva týždne klesli o približne 18,5 %.
Dopyt sa zvyčajne na jeseň znižuje, keďže ľudia menej jazdia, hurikánová sezóna sa končí a riziko narušenia prevádzky rafinérií na pobreží Mexického zálivu ustupuje, priblížil Patrick De Haan, analytik spoločnosti GasBuddy. Údržbárske práce na rafinériách sú tiež v značnej miere dokončené, čo umožňuje obnovenie produkcie, dodal.
(1 EUR = 1,1052 USD)