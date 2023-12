Cena olivového oleja prudko stúpa pre sucho a slabú úrodu v Španielsku

Madrid 9. decembra (TASR) - Španielsko je najväčším svetovým producentom olivového oleja. Zabezpečuje až 70 % z jeho spotreby v Európskej únii (EÚ) a 45 % spotreby celého sveta. Nedostatok dažďa v regiónoch, ktoré sú kľúčové pre pestovanie olív, má preto obrovský vplyv na množstvo vyprodukovaného oleja a jeho cenu. TASR o tom informuje na základe správy BBC.



"Keď má Španielsko problémy, vytvára to problémy pre globálnu produkciu," povedal farmár García de Zúniga. "Ak je svetová ponuka nižšia, pretože Španielsko produkuje menej, a dopyt zostáva rovnaký, cena stúpa. To je zákon ponuky a dopytu."



V Španielsku sa ceny olivového oleja len tento rok zvýšili o viac ako 70 % po prudkom náraste v roku 2022. Litrová fľaša extra panenského oleja v súčasnosti stojí v nízkorozpočtových supermarketoch približne 9 eur. Mierny pokles trhovej ceny v predchádzajúcich týždňoch prináša len slabú úľavu.



Družstvo Nuestra Senora del Pilar, v ktorom stovky pestovateľov olív v provincii Jaén lisujú olej, je najväčšie svojho druhu na svete. V sezóne 2022/2023 však zatiaľ spracovalo len 24 miliónov kilogramov olív, čo je jeden z najhorších zaznamenaných údajov.



Družstvo odhaduje, že tento rok spracuje celkovo 30 - 35 miliónov kilogramov olív, hlboko pod svojím priemerom.



Predseda družstva Cristóbal Gallego Martínez hovorí, že zvýšenie cien paliva, elektriny a hnojív v uplynulých dvoch rokoch prispelo tiež k zdraženiu olivového oleja. No najväčším faktorom je podľa neho nedostatok dažďa.



Vzhľadom na klimatické zmeny tradičné predpoklady, že po slabej úrode bude nasledovať dobrá, už neplatia. Podľa meraní stúpajú teploty v oblasti Stredozemného mora o 20 % rýchlejšie, ako je celosvetový priemer.



Vo viacerých častiach Španielska vrátane Andalúzie na juhu sú preto zavedené opatrenia na zníženie spotreby vody.



Gallego Martínez upozorňuje, že obdobia sucha sú čoraz výraznejšie, a vyzýva, aby národná aj lokálne vlády zaviedli kompenzačné opatrenia, ako sú investície do zavlažovacích systémov.