Cena paládia vyskočila na nový rekord, keď prekonala 3017 USD za uncu

New York 4. mája (TASR) - Cena paládia vzrástla v utorok na nové historické maximum, keď prekonala 3017 USD za uncu. Cenu kovu platinovej skupiny, ktorý je kľúčový pri výrobe autokatalyzátorov, ťahajú nahor rastúce obavy z jeho nedostatku.



Cena paládia vzrástla v utorok na rekordných 3017,18 USD (2505,13 eura) za troyskú uncu (31,1 g), informovala agentúra Reuters. Neskôr sa čiastočne korigovala a o 13.36 h SELČ dosahovala 3007,66 USD/unca. Stále sa však drží nad hranicou 3000 USD/unca, ktorú prekonala v posledný aprílový deň.



Cena kovu vzrástla od polovice marca o viac než pätinu. Trhy tak reagovali na vtedajšie oznámenie ruskej spoločnosti Norilsk Nickel, najväčšieho producenta paládia na svete, že v dôsledku záplav v dvoch baniach bude musieť obmedziť ťažbu.



Na porovnanie, v roku 2016 sa cena paládia pohybovala okolo 500 USD za troyskú uncu. Sprísňovanie emisných noriem pri benzínových motoroch však zvýšilo dopyt po kove a do nástupu pandémie nového koronavírusu na začiatku roka 2019 dosiahla cena paládia vyše 2875 USD/unca. V dlhodobejšom horizonte by však vysoký dopyt po paládiu mohol znížiť prechod k elektromobilom.



(1 EUR = 1,2044 USD)