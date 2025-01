Cena parkovacích miest v Bratislave je o 41 % vyššia ako priemer SR

Bratislava 10. januára (TASR) - Priemerná cena vlastného parkovania na Slovensku sa vlani dostala nad 23.000 eur. Najdrahšie parkovacie miesta sú v Bratislave, kde je priemerná cena za parkovacie miesto 33.461 eur, čo je o 41 % viac ako celoslovenský priemer. Cena za garážové státie sa v hlavnom meste šplhá k hranici 37.000 eur. Vyplýva to z analýzy portálu parking.sk na základe viac ako 20.000 inzerátov.



V medziročnom porovnaní ceny parkovacích miest najviac vzrástli v Trenčianskom kraji, a to o 30 %. "Tento výrazný nárast poukazuje na rastúci dopyt po parkovacích miestach v tomto regióne, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej urbanizácie alebo zlepšenia infraštruktúry," uviedol portál. Naopak, v Prešovskom kraji ceny klesli o 9,5 % a v Banskobystrickom o 4,3 %. Aj napriek regionálnym rozdielom však celkovo na Slovensku ceny parkovacích miest medziročne stúpli o 16 %.



Cenové rozdiely medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska sú najvýraznejšie pri garážach. Rozdiel v priemerných cenách presahuje 13.000 eur. Kým na zvyšku Slovenska sa priemerná cena garáže pohybuje na úrovni 23.864 eur, v Bratislave je to 36.932 eur. Pri krytých parkovacích miestach sú cenové rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska menšie. Priemerná cena na Slovensku je 24.089 eur, v hlavnom meste je to 28.159 eur.