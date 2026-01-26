Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cena plynu ďalej rástla, elektrina sa drží nad 100 eurami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cena plynu výrazne rástla už od prvého januárového týždňa.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci na holandskej burze TTF v piatok (23. 1.) dosiahla 40,039 eura za megawatthodinu (MWh). Oproti predchádzajúcemu týždňu tak zemný plyn zdražel o 8,5 %. Cena elektrickej energie sa v minulom týždni držala nad 100 eurami za megawatthodinu.

Cena plynu výrazne rástla už od prvého januárového týždňa. Ešte začiatkom roka bolo možné plyn kúpiť za spotovú cenu pod 30 eur/MWh. Dlhodobo najnižšia cena bola 16. decembra minulého roka, keď stála megawatthodina 26,548 eura. Odvtedy sa cena plynu zvýšila o polovicu. V pondelok ráno dokonca cena prekročila 43 eur, no neskôr korigovala a spadla pod 43 eur/MWh. Výrazne nižšiu cenu, a to okolo 30 eur/MWh, majú v súčasnosti letné aj jesenné dodávky plynu.

Cena elektrickej energie sa stabilizovala, no stále zostala tesne nad úrovňou 100 eur/MWh. Oproti predchádzajúcemu týždňu cena elektriny poklesla o 1,7 %.
