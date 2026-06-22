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Cena plynu na burze klesla o 10 %, elektrina mierne zlacnela
Cena elektriny klesla o 1,53 % a prvýkrát od polovice mája sa v piatkovom obchodovaní dostala pod hranicu 108 eur za megawatthodinu (MWh).
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Ceny plynu a elektriny na burzách minulý týždeň klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o 10 %, stále je však o takmer 15 % drahší ako v rovnakom období minulého roka. Cena elektriny klesla o 1,53 % a prvýkrát od polovice mája sa v piatkovom obchodovaní dostala pod hranicu 108 eur za megawatthodinu (MWh).
V piatok (19. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku klesla na pražskej burze PXE na 107,83 eura/MWh, kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 109,51 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 42,092 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 46,773 eura/MWh. Vo štvrtok (18. 6.) sa cena plynu dostala na hodnotu 40,523 eura/MWh. Najnižšia cena od začiatku konfliktu v Hormuzskom prielive bola v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh.
V piatok (19. 6.) cena elektriny pre Slovensko s dodaním v nasledujúcom roku klesla na pražskej burze PXE na 107,83 eura/MWh, kým predošlý týždeň uzatvárala na úrovni 109,51 eura/MWh.
Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na holandskom virtuálnom uzli TTF v piatok predával za 42,092 eura/MWh, pričom predošlý týždeň bola jeho cena 46,773 eura/MWh. Vo štvrtok (18. 6.) sa cena plynu dostala na hodnotu 40,523 eura/MWh. Najnižšia cena od začiatku konfliktu v Hormuzskom prielive bola v polovici apríla, keď nakrátko klesla na úroveň 38,787 eura/MWh. Najdrahší v tomto roku bol plyn 19. marca, keď sa predával za 61,145 eura/MWh.