Cena plynu na burze vzrástla nad 40 eur/MWh

Bratislava 17. marca (TASR) - Ceny energií na európskych burzách v minulom týždni mierne vzrástli. Cena zemného plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa na virtuálnom holandskom uzli TTF opäť prehupla nad úroveň 40 eur za megawatthodinu (MWh) a na pražskej burze PXE vzrástla aj cena elektrickej energie pre Slovensko. Tá ale zatiaľ zostáva pod psychologickou hranicou 100 eur/MWh.



Plyn v piatok (14. 3.) zdražel na 42,29 eura/MWh, čo je o 5,8 % viac ako v predchádzajúcom týždni. Do tohoročného maxima z 10. februára, keď cena vyskočila na 57,777 eura/MWh, mu chýbalo ešte 12,8 %.



Elektrina v minulom týždni zdražela iba minimálne, a to o približne jedno percento na 98,570 eura/MWh. V predchádzajúcom týždni stála 97,35 eura/MWh. Ceny elektriny a plynu sú vzájomne previazané vzhľadom na to, že sa časť elektriny vyrába v plynových elektrárňach.



Podobne ako u plynu bola preto cena elektriny najvyššia v tomto roku tiež 10. februára, keď stála 114,77 eura/MWh. Oproti tejto sume bola v minulom týždni elektrina o 14,2 % lacnejšia.