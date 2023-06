Cena plynu sa po výraznom náraste drží okolo 52 eur za megawatthodinu

Bratislava 14. júna (TASR) - Cena zemného plynu s dodávkou v prvom štvrťroku 2024 vzrástla na burze v Amsterdame za posledných sedem dní o viac ako 20 % a v stredu doobeda sa držala na úrovni približne 52 eur za megawatthodinu (MWh). Oproti cenám pred energetickou krízou a ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine je to približne dvojnásobok.



Približne o pätinu sa zvýšila aj cena elektriny pre Slovensko na pražskej burze PXE. Tá z minulotýždňových 126 euro/MWh vzrástla na utorkových (13. 6.) 151,40 eura.



Ešte výraznejšie vzrástla cena zemného plynu s dodávkou v júli. Tá z minulotýždňového minima 24,8 eura/MWh vzrástla na utorkových 36 eur a v stredu mierne zlacnela približne na 34,4 eura/MWh. Ide tak približne o 38-percentný nárast.



V druhej polovici týždňa stúplo napätie na trhu s plynom pre potenciálne obmedzenie dodávok. V Nórsku, ktoré je najväčším európskym dodávateľom, sa predĺžilo niekoľko odstávok. Okrem toho existujú obavy, že silný prílev skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý Európe pomohol zotaviť sa z krízy, by sa po prudkom poklese cien mohol v nasledujúcich mesiacoch znížiť. Obavy týkajúce sa dodávok prichádzajú v čase nárastu teplôt, ktorý môže zvýšiť dopyt po klimatizácii v Európe, ale i v Ázii, a tým aj dopyt po LNG.



Na trhu s plynom pretrváva neistota, keďže dopyt zo strany priemyslu v najväčších európskych ekonomikách nevykazuje známky významnejšieho oživenia, a to ani po prepade cien približne o 90 % v porovnaní s ich maximami v roku 2022. Dôvodom je ochladenie ekonomiky a prechod na obnoviteľné zdroje.