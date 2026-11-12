< sekcia Ekonomika
Cena plynu v EÚ opäť rastie, referenčný kontrakt je nad 90 eur/MWh
Obavy z nedostatku dodávok počas zimy totiž prevážili nad optimizmom spojeným s možným vyriešením konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Autor TASR
Amsterdam 11. novembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu opäť rastú. Cena referenčného kontraktu vo štvrtok stúpla nad 90 eur za megawatthodinu (MWh). Obavy z nedostatku dodávok počas zimy totiž prevážili nad optimizmom spojeným s možným vyriešením konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa vo štvrtok okolo 10.20 h SEČ obchodoval s plusom 4,27 % po 90,35 eura za MWh. V pondelok (9. 11.) cena kontraktu padla až na 1-mesačné minimum 82,50 eura/MWh.
Už aj tak nízke zásoby zemného plynu v Európe sa v dôsledku chladnejšieho počasia, nižšej výroby elektriny z veterných elektrární a rastúceho dopytu po vykurovaní rýchlo znižujú.
Čisté čerpanie plynu zo zásobníkov sa minulý týždeň zvýšilo takmer šesťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Naplnenosť zásobníkov v Európskej únii (EÚ) klesla pod 72 %, čo je výrazne menej než päťročný sezónny priemer na úrovni 89 %. V Nemecku, ktoré patrí medzi najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe, klesla naplnenosť zásobníkov pod 60 %.
Napätie na európskom trhu s plynom ďalej zvyšujú viaceré faktory, medzi ktoré patria výpadky exportu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Blízkeho východu, obmedzené dodávky nórskeho plynu prostredníctvom plynovodov v dôsledku odstávok, silnejúca konkurencia ázijských odberateľov, ktorí súperia s Európou o dodávky LNG.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa vo štvrtok okolo 10.20 h SEČ obchodoval s plusom 4,27 % po 90,35 eura za MWh. V pondelok (9. 11.) cena kontraktu padla až na 1-mesačné minimum 82,50 eura/MWh.
Už aj tak nízke zásoby zemného plynu v Európe sa v dôsledku chladnejšieho počasia, nižšej výroby elektriny z veterných elektrární a rastúceho dopytu po vykurovaní rýchlo znižujú.
Čisté čerpanie plynu zo zásobníkov sa minulý týždeň zvýšilo takmer šesťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Naplnenosť zásobníkov v Európskej únii (EÚ) klesla pod 72 %, čo je výrazne menej než päťročný sezónny priemer na úrovni 89 %. V Nemecku, ktoré patrí medzi najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe, klesla naplnenosť zásobníkov pod 60 %.
Napätie na európskom trhu s plynom ďalej zvyšujú viaceré faktory, medzi ktoré patria výpadky exportu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Blízkeho východu, obmedzené dodávky nórskeho plynu prostredníctvom plynovodov v dôsledku odstávok, silnejúca konkurencia ázijských odberateľov, ktorí súperia s Európou o dodávky LNG.