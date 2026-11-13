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Cena plynu v EÚ opäť rastie, referenčný kontrakt je nad 94 eur/MWh
Medzi dôvody patrí pokračujúce napätie na Blízkom východe, očakávané ochladenie v Európe a výpadky dodávok plynu z Nórska.
Autor TASR
Amsterdam 13. novembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste. Cena referenčného kontraktu sa v piatok dostala až nad 94 eur za megawatthodinu (MWh) a na najvyššiu úroveň za dva týždne. Medzi dôvody patrí pokračujúce napätie na Blízkom východe, očakávané ochladenie v Európe a výpadky dodávok plynu z Nórska. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok okolo 15.00 h SEČ obchodoval s plusom 0,47 % po 92,71 eura za MWh. V pondelok (9. 11.) cena kontraktu padla až na jednomesačné minimum 82,50 eura/MWh.
Nádeje na ukončenie konfliktu na Blízkom východe oslabili vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom. Pokračujúce útoky na tankery v Hormuzskom prielive zároveň zvýšili obavy z dlhodobého narušenia námornej dopravy.
K rastu cien prispievajú aj predpovede chladnejšieho počasia. Od 17. novembra sa očakáva ochladenie vo viacerých častiach Európy, pričom ďalšie vlny chladného počasia môžu prísť koncom novembra a začiatkom decembra. S nástupom zimy by tak mal vzrásť dopyt po plyne na vykurovanie.
Navyše, dodávky zemného plynu z Nórska do Európy klesli, čiastočne v dôsledku neplánovaných odstávok v ťažobných zariadeniach Troll a Asgard. Už aj tak nízke zásoby zemného plynu v Európe sa v dôsledku chladnejšieho počasia, nižšej výroby elektriny z veterných elektrární a rastúceho dopytu po vykurovaní rýchlo znižujú.
Čisté čerpanie plynu zo zásobníkov sa minulý týždeň zvýšilo takmer šesťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Naplnenosť zásobníkov v Európskej únii (EÚ) klesla pod 72 %, čo je výrazne menej než päťročný sezónny priemer na úrovni 89 %. V Nemecku, ktoré patrí medzi najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe, klesla naplnenosť zásobníkov pod 60 %.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok okolo 15.00 h SEČ obchodoval s plusom 0,47 % po 92,71 eura za MWh. V pondelok (9. 11.) cena kontraktu padla až na jednomesačné minimum 82,50 eura/MWh.
Nádeje na ukončenie konfliktu na Blízkom východe oslabili vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom. Pokračujúce útoky na tankery v Hormuzskom prielive zároveň zvýšili obavy z dlhodobého narušenia námornej dopravy.
K rastu cien prispievajú aj predpovede chladnejšieho počasia. Od 17. novembra sa očakáva ochladenie vo viacerých častiach Európy, pričom ďalšie vlny chladného počasia môžu prísť koncom novembra a začiatkom decembra. S nástupom zimy by tak mal vzrásť dopyt po plyne na vykurovanie.
Navyše, dodávky zemného plynu z Nórska do Európy klesli, čiastočne v dôsledku neplánovaných odstávok v ťažobných zariadeniach Troll a Asgard. Už aj tak nízke zásoby zemného plynu v Európe sa v dôsledku chladnejšieho počasia, nižšej výroby elektriny z veterných elektrární a rastúceho dopytu po vykurovaní rýchlo znižujú.
Čisté čerpanie plynu zo zásobníkov sa minulý týždeň zvýšilo takmer šesťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Naplnenosť zásobníkov v Európskej únii (EÚ) klesla pod 72 %, čo je výrazne menej než päťročný sezónny priemer na úrovni 89 %. V Nemecku, ktoré patrí medzi najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe, klesla naplnenosť zásobníkov pod 60 %.