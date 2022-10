Cena plynu v EÚ padla až o 18 % a dostala sa pod 100 eur/MWh

Amsterdam 24. októbra (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe na začiatku nového týždňa prudko klesli. Cena referenčného kontraktu na plyn sa prvýkrát od júna dostala pod 100 eur za megawatthodinu (MWh). Medzi dôvody patrí relatívne teplé počasie rovnako ako dostatok dodávok, čo znižuje obavy z nedostatku počas tejto zimy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok padol až o 18 % na 100 eur za megawatthodinu (MWh) a jeho cena sa pohybuje približne o 70 % nižšie v porovnaní s augustovými maximami. Kontrakt neskôr zmazal časť strát a o 15.38 h SELČ sa predával s mínusom 14 % po 97,25 eura za MWh. Cena budúcoročnej nemeckej elektriny zlacnela až o 4,5 %.



Očakáva sa, že až do novembra v Európe vydržia vysoké teploty, čo oddiali vykurovaciu sezónu a umožní štátom, aby pokračovali v plnení zásobníkov plynu, ktorých naplnenosť je výrazne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. To by malo poskytnúť rezervu počas zimy, keď teploty klesnú.



Európske ceny plynu klesajú prakticky nepretržite od konca augusta, keď po zastavení dodávok z Ruska dosiahli rekordné maximum 342 eur za MWh. Aj napriek aktuálnemu zníženiu cien sa naďalej pohybujú na relatívne vysokej úrovni. V porovnaní s 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka sú stále približne trojnásobné. Na porovnanie, v roku 2020 sa ceny termínovaných kontraktov na TTF pohybovali pod 20 eur za MWh.



"Európa sa aktuálne nachádza v komfortnej situácii, pokiaľ ide o dodávky," uviedol analytik poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie Graham Freedman. "Riziko výpadkov elektriny a prídelov klesá. Skutočný test však príde až s chladným počasím."