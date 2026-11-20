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Cena plynu v EÚ rastie, referenčný kontrakt sa dostal na 87 eur/MWh
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok okolo 13.30 h SEČ v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom približne 3 % po 86,99 eura za MWh.
Autor TASR
Amsterdam 20. novembra (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu pokračujú v raste aj v piatok. Cena referenčného kontraktu vo štvrtok stúpla na 87 eur za megawatthodinu (MWh). Dôvodom sú obavy z nedostatku dodávok počas zimy, výpadky nórskeho plynu a predpovede chladnejšieho počasia, ktoré by mohlo zvýšiť spotrebu a urýchliť čerpanie zásob. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok okolo 13.30 h SEČ v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom približne 3 % po 86,99 eura za MWh.
K napätiu na európskom trhu s plynom prispieva pokles dodávok z Nórska, čiastočne spôsobený výpadkom ťažby na plynovom poli Troll. Situáciu komplikuje aj očakávané ochladenie v severozápadnej Európe, ktoré pravdepodobne zvýši dopyt po vykurovaní a urýchli odčerpávanie plynu zo zásobníkov.
Zásoby zemného plynu v Európe zostávajú pomerne nízke. K 19. novembru boli zásobníky naplnené na 69,8 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dosahovala ich naplnenosť 81,2 %. Európa tak vstupuje do zimného obdobia s menšími zásobami a je zraniteľnejšia voči prudkému rastu cien počas období mimoriadne chladného počasia.
Dodávky plynu do Európy výrazne ovplyvňuje aj pokračujúca vojna na Blízkom východe. Pretrvávajúce napätie a útoky na plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu zvyšujú riziko dlhodobého narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z regiónu.
Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok okolo 13.30 h SEČ v obchodnom uzle TTF v Amsterdame obchodoval s plusom približne 3 % po 86,99 eura za MWh.
K napätiu na európskom trhu s plynom prispieva pokles dodávok z Nórska, čiastočne spôsobený výpadkom ťažby na plynovom poli Troll. Situáciu komplikuje aj očakávané ochladenie v severozápadnej Európe, ktoré pravdepodobne zvýši dopyt po vykurovaní a urýchli odčerpávanie plynu zo zásobníkov.
Zásoby zemného plynu v Európe zostávajú pomerne nízke. K 19. novembru boli zásobníky naplnené na 69,8 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dosahovala ich naplnenosť 81,2 %. Európa tak vstupuje do zimného obdobia s menšími zásobami a je zraniteľnejšia voči prudkému rastu cien počas období mimoriadne chladného počasia.
Dodávky plynu do Európy výrazne ovplyvňuje aj pokračujúca vojna na Blízkom východe. Pretrvávajúce napätie a útoky na plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu zvyšujú riziko dlhodobého narušenia dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z regiónu.