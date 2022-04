Cena plynu v Európe klesá so stúpajúcimi teplotami a príchodom LNG

Amsterdam 6. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v stredu mierne klesli, keďže priaznivé predpovede počasia a aktuálne stabilné dodávky zmiernili obavy aj napriek neistote ohľadom budúceho exportu z Ruska.



Referenčný európsky termínovaný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame o 8.43 h miestneho času predával po 107 eur za megawatthodinu (MWh), čo bolo o 1,4 % menej ako v predchádzajúci deň.



K poklesu cien plynu prispeli aj vyhliadky na lepšie počasie v druhej polovici tohto mesiaca a plánovaný príchod lodí so skvapalneným zemným plynom (LNG). Aj výkon veterných turbín je vysoký v niektorých častiach Európy.



USA, Európska únia (EÚ) a skupina G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta) pracujú na koordinácii nového kola sankcií voči Moskve. EÚ zvažuje návrh na povinné vyradenie uhlia z Ruska, no podľa ľudí oboznámených s problematikou nemá zatiaľ v pláne sankcionovať ropu ani plyn.



Toky plynu z Ruska do EÚ sú zatiaľ stabilné, zostávajú však v centre pozornosti, najmä po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň oznámil, že Moskva chce platby za plyn v rubľoch. Dôsledky tohto kroku stále posudzujú hlavní európski nákupcovia, zatiaľ čo množstvo relatívne malých odberateľov to odmietlo, vrátane Litvy a Dánska.



Rusko je pripravené obmedziť dodávky plynu do Dánska, ak miestny nákupca Orsted AS nezaplatí ďalšiu platbu v rubľoch, informovali noviny Borsen s odvolaním sa na ruského veľvyslanca v krajine. To vysiela ďalší znepokojujúci signál pre EÚ, ktorá bude potrebovať väčšie objemy plynu aj počas letnej sezóny na doplnenie svojich zásobníkov pred ďalšou zimou.



Platby za ruský plyn dodaný v apríli sú splatné neskôr v priebehu mesiaca alebo v máji, v závislosti od zmluvy.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.