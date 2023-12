Cena plynu v Európe klesá vďaka zmierneniu chladu a silnejšiemu vetru

Amsterdam 11. decembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok ráno klesli, keďže meteorológovia predpovedali kontinentu vyššie teploty a silnejší vietor. Aj stabilné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) a dodávky z nórskych plynovodov prispeli k poklesu cien komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v januári na burze TTF v Amsterdame v pondelok do 9.55 h SEČ klesla o 2,53 eura na 36,10 eura za megawatthodinu, ukázali údaje spoločnosti LSEG. To je najnižšia úroveň od 6. októbra. Cena februárového kontraktu sa znížila o 2,45 eura na 36,60 eura/MWh.



Podľa meteorológov sa priemerné teploty v Európe tento týždeň mierne zvýšia. Zároveň má v nasledujúcich dvoch dňoch zosilnieť vietor. Vyšší výkon vetra zvyčajne znižuje dopyt po výrobe elektriny z plynu.



Dodávky LNG sú stabilné, aj toky plynu potrubím z Nórska do Británie a Európy sú stabilné na úrovni 347 miliónov metrov kubických (m3) denne.



Očakáva sa tiež, že dostupnosť francúzskej jadrovej energie do stredy (13. 12.) vzrastie na 51 gigawattov (GW) z približne 45 GW, uvádza LSEG.



Experti Jefferies Bank odhadujú, že situácia na trhu s plynom v Európe by sa po minuloročnej energetickej kríze mohla normalizovať. "Sme presvedčení, že dobrá úroveň európskych zásob túto zimu v kombinácii s pokračujúcim tlmeným rastom dopytu a malým zvýšením ponuky by mala stačiť na podporu normalizácie cien," uviedol v poznámke Giacomo Romeo, akciový analytik spoločnosti Jefferies.